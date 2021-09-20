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Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta "hayat dokunuşu" takdir topladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta "hayat dokunuşu" takdir topladı

20.09.2021 11:07
Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta

Son dakika gündem haberi... Burdur'da, Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadını hastaneye götürdükleri sırada dünyaya gelen ve kısa süre sonra kalbi duran bebeği, başarılı müdahaleyle yaşama döndüren sağlık ekibi, o günün heyecanını yaşıyor.

Burdur'da, Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadını hastaneye götürdükleri sırada dünyaya gelen ve kısa süre sonra kalbi duran bebeği, başarılı müdahaleyle yaşama döndüren sağlık ekibi, o günün heyecanını yaşıyor.

Çavdır ilçesi Söğüt beldesinde mevsimlik domates işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Seher Al Hüseyin, hamileliğinin yedinci ayında sancıları başlayınca hastaneye götürülürken 8 Eylül'de ambulansta doğum yaptı. Duran kalbi 112 Acil Servis ekibince yapılan kalp masajıyla çalıştırılan ve Yusuf adı verilen bebek ile annesi, Burdur Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür belgesi verilen acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ile Mahmut Alkış, domates seralarının yanında bulunan çadırların birinde yaşayan anne ve bebeğini ziyaret etti.

Sağlık çalışanları bebeği ve anneyi sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadı.

"Bebek yaşayınca tarif edilemez bir duyguya kapıldık"

Sağlık çalışanlarından Tarakçı (28), AA muhabirine, daha önce doğum yaptırdığını ancak bebeğin ters geldiği doğumla ilk defa karşılaştığını söyledi.

İlk başta biraz tedirgin olduğunu ancak cesaretini toplayıp arkadaşının yardımıyla zorlu süreci başarıyla atlattıklarını vurgulayan Tarakçı, bebeğin doğduktan sonra yaşamsal faaliyetlerinin olmadığını görünce hemen gerekli müdahaleyi yaptıklarını dile getirdi.

Tarakçı, bebeğin yaşama dönmesiyle iki büyük işi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tamamen bebeği yaşatmaya odaklanmıştık. Kalbi duran bebek müdahaleye karşılık verdi, yaşayınca tarif edilemez bir duyguya kapıldık. Bebeğe müdahale ederken 3 yaşındaki kızım aklıma geldi. Onun yaşama döndüğünü, ağladığını görünce gözlerim doldu, çok sevindim. Bütün sağlıkçılar adına, bu bizim için büyük bir başarıydı. O an iki canla uğraştık. İkisini de sağlıklı şekilde hastaneye ulaştırmak büyük mutluluk. Din, dil, ırk ayrımı sağlıkta kesinlikle yok. Biz sağlıkçılar da böyle bir ayrım yapmayız. Yardıma muhtaç herkesin yardımına koşarız."

"Bebeği yaşama döndürünce sevinç çığlıkları attık"

Sağlık çalışanlarından Mahmut Alkış (24) da 4 yıldır sağlıkçı olduğunu, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını kaydetti.

Annenin sancılarının akşam saat 19.00 civarında başladığını ancak gece saatlerinde ihbar geldiğini anlatan Alkış, böyle durumlarda daha erken 112'ye haber verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Suriyeli olan anne Türkçe bilmediği için iletişim kurmakta zorlandıklarını aktaran Alkış, "Zor bir doğum gerçekleştirdik. Bunu başaracaktık başka çaremiz yoktu, bu göreve bunları göze alarak atandık. Bebeği yaşama döndürünce çok mutlu olduk, sevinç çığlıkları attık. Dünyaya gelen her canlının yaşam hakkı var. Yusuf bebek de güçlü bir bebekmiş ve yaşama tutundu. Bu işin büyüklüğünün biz daha sonra farkına vardık. Yusuf bebeği kucağıma alınca kendi kardeşim olmuş gibi sevindim. Bu meslek hayalimdeki meslekti. Böyle güzel olayları da yaşayınca kendime daha bir güven geliyor. İyi ki sağlık çalışanı olmuşum." ifadesini kullandı.

Anne Seher Al Hüseyin de bebeğini yaşama döndüren sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını belirten Hüseyin, "Siz de Müslüman biz de Müslüman olduğumuz için buraya geldik. Allah sizden razı olsun. Bebeğimi ve beni kurtaran sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.

"Arkadaşlarımız göğsümüzü kabarttılar"

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram da acil tıp teknisyenlerinin başarılı müdahalesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Çocuğun doğum şekli bir çok uzman hekimin bile zorlanabileceği bir doğumdu. Buna rağmen arkadaşlarımız hiç paniğe kapılmadan ve ambulans hareket halindeyken bunu gerçekleştirdiler. Daha sonra kalbi ve solunumu duran bebeği de başarılı müdahaleyle hayata döndürdüler. Hem anne hem bebek sağlıklı biçimde hayatlarına devam ediyor. Arkadaşlarımız göğsümüzü kabarttılar, onları da ödüllendirdik, tebrik ettik." diye konuştu.

Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta hayat dokunuşu takdir topladı
Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta hayat dokunuşu takdir topladı
Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta hayat dokunuşu takdir topladı
Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta hayat dokunuşu takdir topladı
Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta hayat dokunuşu takdir topladı

Suriyeli, Burdur, Suriye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta 'hayat dokunuşu' takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Suriyeli minik Yusuf'a ambulansta "hayat dokunuşu" takdir topladı - Son Dakika
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