Son dakika: Suriyeli Şeyma protez bacak hayaline kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika: Suriyeli Şeyma protez bacak hayaline kavuşuyor

16.01.2021 15:09
Son dakika: Suriyeli Şeyma protez bacak hayaline kavuşuyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Siirt'te, ülkesindeki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu sol ayağını bilekten kaybeden Suriyeli Şeyma Elcellud (12), protez bacağa kavuşuyor.

Siirt'te, ülkesindeki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu sol ayağını bilekten kaybeden Suriyeli Şeyma Elcellud (12), protez bacağa kavuşuyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, çıkan haber üzerine AID Uluslararası Doktorlar Derneğinin tedavisini üstlendiği Şeyma'ya protez bacak taktırılacağını söyledi.

Suriye'nin Deyrizzor kentinde 6 yıl önce evlerine isabet eden bombanın patlaması sonucu isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Şeyma'nın, olayda annesi ve kardeşleriyle birlikte 8 yakınını kaybettiğini belirten Süzgün, şunları kaydetti:

"Sol bacağını bilekten kaybeden Şeyma, tedavisinin ardından 5 yıl sonra babası Abdulselam Elcellud tarafından Türkiye'ye getirildi. Şeyma'ın haber üzerine AID Uluslararası Doktorlar Derneği bizimle irtibata geçti. Özel Kuveyt İstanbul Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezinde muayenesi yapıldıktan sonra protez bacak taktırılacak. Bu konuda Siirt Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na talimatıyla Şeyma ve ailesine destek için büyük gayret gösterdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Baba Abdusellam Elcellud da kızının en büyük hayali olan protez bacağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İHH gönüllülerince Tınaztepe Mahallesindeki evinden alınan Şeyma, İstanbul'a gönderildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Suriyeli Şeyma protez bacak hayaline kavuşuyor - Son Dakika


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