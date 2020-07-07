Son dakika haberi... SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ:  POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika

Son dakika haberi... SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ:  POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'da 4 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.'ya "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

BAĞCILAR'da 4 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.'ya "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.A. ve sanık avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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Heyet, A.A.'nın diğer müşteki-sanıklar olan R.A. ve C.A.'ya karşı işlediği iddia edilen "Kasten yaralama" suçunun ise meşru müdafaa sınırları içerisinde geliştiğine kanaat getirerek beraatine karar verdi.

Davanın diğer tutuksuz müşteki sanıkları R.A. ve C.A. ise üzerlerine atılı "Basit yaralama" suçundan ayrı ayrı 2 bin'er lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca para cezasını erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bağcılar'da 18 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru A.A ile R.A. ve C.A.'ın arasında tartışma çıktığı anlatılmıştı. Çıkan tartışma sonucunda polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla olay yerinden geçen Suriyeli Zeliha Cumo sağ göğüs hizasında aldığı mermi isabet  etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatılmıştı. İki merminin isabet ettiği  C.A. hayati fonksiyonlarını beşinci derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, kavga olayından dolayı da  R. A.'nın da yaralandığı belirtilmişti. A.A.'nın "Olası kasıtla öldürme","Olası kasıtla yaralama","Kasten öldürmeye teşebbüs","Korku,kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 39 yıl 3 aydan 61  yıla kadar hapsi istenmişti. Müşteki-şüpheli tutuksuz R. A. (32) ve C.A. (25) kardeşlerin de "Kasten yaralama" suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyordu.

- İstanbul
Bağcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ:  POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika
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