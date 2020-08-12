Sürmene'de selde mahsur kalan kadın konuştu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden olurken, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Selde etkilenen Ormanseven Mahallesi'ndeki vatandaşlar, evlerini basan suyu tahliye etmeye çalıştı. Selde mahsur kaldığı evden komşuları tarafından kurtarılan Fatma Topçu da, o anları anlatarak "Her zaman böyle oluyor, çok yağında 3 kez daha bu durumu yaşadık. Sel aniden geldi. Su gelince kendimi evin üst katına attım. Mahsur kaldım, korktum ağladım. Sel beni alıp götürecek sandım. Ağladım, kimse de yoktu. Sonra komşular geldi beni aldılarö dedi.