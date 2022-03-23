Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

23.03.2022 09:45
Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberler: Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün feci kaza anının görüntüsü ortaya çıktı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün feci kaza anının görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anlarında, otomobilin yön levhasına çarptıktan savrularak ters dönmesi yer aldı.

Kaza, 19 Mart 2022 Cumartesi günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi GATEM Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep şehir merkezi istikametine seyreden Adem E. (29) idaresindeki 27 AAD 69 plakalı otomobil,, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran yön levhasına çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Adem E.'nin feci kaza anının görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin kent merkezi istikametine doğru ilerlerken hızla kavşaktaki yön levhasına çarpma anı yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönen otomobil tamamen hurdaya dönerken, sürücü Adem E. ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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