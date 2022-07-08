SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ; KAZA KAMERADA - Son Dakika
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SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ; KAZA KAMERADA

08.07.2022 11:23

Bursa'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.

Bursa'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Aytaç'ın yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarık Aytaç, kavşaktan tali yola dönen traktöre çarpmamak yönetimindeki 16 BS 190 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki tabelaya çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada Tarık Aytaç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti...Kaza anı kamerada Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti...Kaza anı kamerada Son dakika haberleri: DEVRİLEN PATLAYICI YÜKLÜ TIR KORKU YAŞATTI; KAZA KAMERADA Son dakika haberleri: DEVRİLEN PATLAYICI YÜKLÜ TIR KORKU YAŞATTI; KAZA KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ; KAZA KAMERADA - Son Dakika
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