Son dakika haberi: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, belediye personeliyle toplantı yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, belediye personeliyle toplantı yaptı

09.03.2022 15:46
Son dakika haberi: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, belediye personeliyle toplantı yaptı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye personeliyle istişare toplantısı düzenledi.

Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye personeliyle istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yüksel, 8 yıldır ilçe halkına belediye personeliyle en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin ilçeye hizmet eden ekip arkadaşlarına teşekkür eden Yüksel, "Bizler bir aileyiz, 8 yıldır bu aileyle güzel hizmetlere imza attık. İnanıyorum ki 2022 yılında da güzel hizmetlere imza atmak için kollarımızı sıvamaya başladık." dedi.

İlçeye güzel eserler kazandırmayı arzuladıklarını dile getiren Yüksel, "8 yıl önceki Suşehri ile şimdiki Suşehri arasında çok fark var. Yollarımızın asfaltları olsun, parklarımız olsun, mezbahanemiz olsun, hayvan pazarımız olsun. Her şeyi sizlerin de katkılarıyla yaptık. Başarılı güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediyenin kadrolu personelinin maaşlarına yüzde 40 oranında zam yaptıklarını söyleyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki daha fazla verelim. Tabi ki kadrolu işçi kardeşlerimize bu zammı verirken, şirket işçilerimizi de düşündük. Geçen yıl sendika ile yaptığımız 2 yıllık sözleşmeye istinaden, 2022 yılı memur enflasyon farkına ilaveten refah payı ile ek protokol yapılarak bu yıl bin lira da nakdi destek vermeye başladık. Çalışan kardeşlerimizin hepsine helali hoş olsun, çalışıyorlar ve hak ediyorlar."

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Hisarcık, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, belediye personeliyle toplantı yaptı - Son Dakika


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