Son dakika haberi: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika

Kadıköy'de ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i şüpheli tutuklandı.

Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı işlemi uygulanan 8 şüpheliden 4'ünün hastanedeki tedavisi sürerken, 4 şüpheli emniyetteki işleminin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

(Gamze Erdemir/ İHA)