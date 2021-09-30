Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Susurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde bulunan 10 SK 711 plakalı otomobile, arkadan gelen 16 VM 562 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun da arkasından gelen 16 VK 665 plakalı diğer kamyon kazaya karışmamak için direksiyon kırarak karşı şeride geçip 10 AKK 14 plakalı otomobilin üzerine devrildi. 4 aracın karıştığı kaza sonucunda Susurluk Balıkesir yolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 acil ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılar Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR