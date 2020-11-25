Son dakika haberi | Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
25.11.2020 22:08
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsın evinde 110 litre kaçak içki ele geçirdi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsın evinde 110 litre kaçak içki ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Susurluk ilçesinde kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen N.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 100 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki ve 4 adet anason yağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında yasal işleme başlatıldı. - BALIKESİR
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