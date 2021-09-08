Son dakika haberi: Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Karapürçek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç. yönetimindeki 16 ALJ 95. plakalı tıra, A.A. yönetimdeki 9 LG 972 Plakalı kamyon çarptı. Kaza sonrası trafikte aksamalar olurken, Susurluk İtfaiye Ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri kazaya kısa sürede müdahale etti. Sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarıldı.

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