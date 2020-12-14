Son dakika haberi: Suudi Arabistan: Cidde Limanı'ndaki saldırı bomba yüklü tekneyle gerçekleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan, ülkenin batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda bu sabah bir tankere düzenlenen saldırının bomba yüklü tekneyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, akaryakıt boşaltmak üzere Cidde Limanı'na demirlenen petrol taşıyan tankerin sabah saatlerinde bomba yüklü bir tekneyle saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle çıkan ufak çaplı yangının söndürüldüğü, olayda can kaybı olmadığı ve yakıt boşaltım tesislerinde de herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.

Söz konusu "terör" saldırısının, Eş-Şukayk, Cidde ve Cazan'daki saldırılardan sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekilen haberde, dünyanın, bu tür saldırılara karşı tek saf olmaya ve caydırıcı tedbirler almaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Saldırı sonrasında petrol fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde artış kaydedildiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna 23 Kasım'da, Eş-Şukayk kentindeki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye de 25 Kasım'da saldırı düzenlenmişti.

Sabah saatlerinde Cidde Limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı tankerde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama meydana geldiği duyurulmuştu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.