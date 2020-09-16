Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 369'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 hastası 31 kişi hayatını kaybetti ve 621 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 369'a, vaka sayısı da 327 bin 551'e çıktı.

Tedavisi tamamlanan 982 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 306 bin 4'e ulaştı.