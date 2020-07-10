Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 51 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 2 bin 151'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 159 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 151'e, vaka sayısının da 226 bin 486'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 1930 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 163 bin 26'ya ulaştığı bilgisi verildi.