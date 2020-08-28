Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 28 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 3 bin 813'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1069 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 813'e, vaka sayısının da 312 bin 924'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca, 1148 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 287 bin 403'e ulaştığını açıkladı.