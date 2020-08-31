Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 3 bin 897'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve 951 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 897'ye, vaka sayısının da 315 bin 772'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca 1129 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 290 bin 796'ya ulaştığını açıkladı.