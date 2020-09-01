Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 32 artarak 3 bin 929'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 32 artarak 3 bin 929'a yükseldi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 898 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 929'a, vaka sayısının da 316 bin 670'e çıktığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca, iyileşenlerin sayısının 291 bin 514'e ulaştığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:43 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü - Son Dakika

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