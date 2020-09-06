Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 32 artarak 4 bin 81'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 759 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 81'e, vaka sayısının ise 320 bin 688'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, 895 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 296 bin 737'ye ulaştığını açıkladı.