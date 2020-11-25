Suudi Arabistan'da limanda patlama - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Shuqaiq Limanı'nda bulunan bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Malta bandıralı tankerin operatörleri, geminin bilinmeyen bir kaynak tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Shuqaiq Limanı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, limanda bulunan Malta bandıralı bir petrol tankerine saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Atina merkezli TMS Tankers Şirketinden yapılan açıklamada, geminin Shuqaiq Limanı'ndayken tahliyesini tamamlayıp ayrılmaya hazırlandıktan sonra "bilinmeyen bir kaynak tarafından saldırıya uğradığı" ifade edildi. Tankere isabet eden şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar oluştuğu, ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı. Şarapnelin su hizasından yaklaşık bir metre yukarısına isabet ettiği ve gedik açıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Mürettebatın güvende olduğu ve yaralanma olmadığı doğrulandı" ifadelerini kullanan şirket, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

(İHA)