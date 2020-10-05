Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 23 artarak 4 bin 898'e yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 23 artarak 4 bin 898'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 23 kişi yaşamını yitirdi ve 379 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 898'e, vaka sayısı da 336 bin 766'ya çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 570 artarak 322 bin 55 oldu.
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