Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 23 artarak 4 bin 898'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 23 kişi yaşamını yitirdi ve 379 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 898'e, vaka sayısı da 336 bin 766'ya çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 570 artarak 322 bin 55 oldu.