Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 655'e yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 655'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 461 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 655'e, vaka sayısı da 332 bin 790'a çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 769 artarak 316 bin 405 oldu.
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