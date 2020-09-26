Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 655'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 461 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 655'e, vaka sayısı da 332 bin 790'a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 769 artarak 316 bin 405 oldu.