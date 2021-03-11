Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişiye idam cezası - Son Dakika

Suudi Arabistan'da mahkeme, DEAŞ terör örgütüne bağlı bir hücreye mensup olan ve "güvenlik güçlerine suikast düzenlemek ve camileri bombalamak" suçlamalarıyla yargılanan 5 kişinin idamına hükmetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde söz konusu hücrenin ülkede terör eylemleri gerçekleştirmekle görevli bir lider tarafından yönetildiği ifade edildi.

Yetkili Ceza Mahkemesinin, DEAŞ'a bağlı 45 kişilik terör hücresine mensup 5 kişinin idamına karar verdiği belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinin internet sitesinde de söz konusu hücrenin Duvedmi kentinde Tuğgeneral Küttab el-Hamdani'nin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerine yönelik suikaste katıldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca hücrenin Ebha kentindeki Özel Acil Durum Kuvvetleri Eğitim Merkezi Camisi, Necran bölgesindeki El-Meşhed camileri ve El-Ahsa kentindeki Er-Rıza Camisi'nin bombalanmasına da katıldığı kaydedildi.