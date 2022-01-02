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Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi

02.01.2022 17:42
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi

Son dakika haberine göre - Suudi Arabistan'da Covid-19 vaka sayıları, Ağustos ayından sonra ilk kez bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi.

- Suudi Arabistan'da Covid-19 vaka sayıları, Ağustos ayından sonra ilk kez bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınının ardından, Suudi Arabistan'da da vaka sayıları yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, ülkede son 24 saatte bin 24 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetti. Yine son 24 saatte 298 kişinin tekrar sağlığına kavuştuğu Suudi Arabistan'da, toplam iyileşen sayısı da 542 bin 413'e yükseldi. Son verilerle birlikte, ülkedeki toplam vaka sayısı 558 bin 106'ya, toplam can kaybı da 8 bin 879'a ulaştı.

Bakanlık ayrıca, kritik vaka sayısının da 69'a yükseldiğini belirtti.

Ülkede Eylül ayında vaka sayıları 100 sınırına kadar düşmüştü.

(İHA)

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Suudi Arabistan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24'e yükseldi - Son Dakika
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