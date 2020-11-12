Son dakika haberi | Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi
12.11.2020 11:57
Son dakika dünya haberi... Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu.
Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu.
Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Hollanda'da meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı ve olayın soruşturulduğu ifade edildi. Sözcü Steven van Santen, polisin yerel saatle 06: 00 civarı Lahey'deki binaya ateş açılması konusunda ihbar aldığını ve yetkililerin, binanın dışında birkaç mermi kovanı bulduğunu açıkladı. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek