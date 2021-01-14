Yen tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ?? Suudi Arabistan'da 6 bin 310'a, Lübnan'da 1781'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 726'ya, Umman'da 1509'a yükseldi.

??Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 169 kişinin enfekte olduğu, 188 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 6 bin 310'a, vakaların 364 bin 440'a, hastalığı atlatanların 356 bin 201'e çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 196 yeni vaka tespit edildiği, 1801 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1781'e, vakaların 237 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısının 147 bin 746'ya ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı salgında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 382 kişinin enfekte olduğunu, 2 bin 671 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede toplam can kaybı 726, vaka sayısı 242 bin 969, iyileşenlerin sayısı 215 bin 820 oldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 1 kişinin öldüğü, 178 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 1509'a, vakaların 131 bin 264'e, hastalığı yenenlerin sayısının 123 bin 593'e yükseldiği bilgisi verildi.