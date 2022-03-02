Son dakika haberi! Suudi Arabistan ve Bahreyn'den KİK ülkelerinin "askıdaki meselelerinin çözümünün" hızlandırılması çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Suudi Arabistan ve Bahreyn'den KİK ülkelerinin "askıdaki meselelerinin çözümünün" hızlandırılması çağrısı

02.03.2022 23:36
Son dakika haberi! Suudi Arabistan ve Bahreyn'den KİK ülkelerinin "askıdaki meselelerinin çözümünün" hızlandırılması çağrısı

Son dakika habere göre Suudi Arabistan ve Bahreyn, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ikili ilişkilerinde "askıdaki meselelerin çözülmesinin" hızlandırılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve Bahreyn, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ikili ilişkilerinde "askıdaki meselelerin çözülmesinin" hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Al Halife'nin ziyaretinin nihayete ermesinin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Tarafların, 5 Ocak 2021'de yayınlanan ve Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizi sona erdiren El- Ula Bildirisinin önemine vurgu yaptıkları kaydedildi.

KİK ülkeleri arasındaki iş birliğine de vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in El-Ula Bildirisi çerçevesinde KİK ülkelerinin ikili ilişkilerinde "askıdaki meselelerin çözülmesinin" hızlandırılması konusunda anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "askıdaki meselelerin" içeriği hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani Şubat 2021'de yaptığı açıklamada, 11 Ocak'ta ülkesinin Katar'a 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin (El-Ula) sonuçlarının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki askıda bekleyen meselelerin görüşülmesi için bir mektup gönderdiğini, davete Doha yönetiminin cevap vermediğini belirtmişti.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Suudi Arabistan ve Bahreyn'den KİK ülkelerinin 'askıdaki meselelerinin çözümünün' hızlandırılması çağrısı - Son Dakika


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