Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i telefonla aradı.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmeye dair başka bilgiye yer verilmedi.