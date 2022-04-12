Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı

12.04.2022 17:19

Son dakika haberler... Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturdu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Anafarta köyü yakınlarında bulunan Suvla Gölü, göçmen kuşların en...

Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturdu

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Anafarta köyü yakınlarında bulunan Suvla Gölü, göçmen kuşların en sevilen türlerinden olan flamingoları ağırladı.

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'ne yüzlerce flamingo akın etti. Suyun içerisinde sıralı bir şekilde duran flamingo sürüsü, Suvla Gölü üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.

Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı
Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı
Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı

YORUMLAR
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Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Suvla Gölü, göç eden flamingoları ağırladı - Son Dakika


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