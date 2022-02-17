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Son dakika haberi: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı

17.02.2022 12:02
Son dakika haberi: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısı nedeniyle 13 plaj kapatıldı.

Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısı nedeniyle 13 plaj kapatıldı.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir yüzücü, en az 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıdan 2 saat sonra yüzücünün cansız bedenine ait parçaları bularak sudan çıkardı. Bir görgü tanığı, "Adam yüzüyordu, bir köpekbalığı geldi ve saldırdı" dedi.

Başka bir kişi ise, "Bir bağırış duyduk ve arkamızı döndük, suya bir araba düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpekbalığı sıçradı" ifadelerini kullandı.

Kentte 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plajın kapatılmasına karar verildi. Yüzücüleri uyarmak için plajlara tabelalar ve barikatlar konulurken, cankurtaranlar köpek balığı saldırısına karşı sahillerde devriye gezecek.

(İHA)

Son dakika haberi: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı

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Avustralya, Sydney, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı - Son Dakika


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