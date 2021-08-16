"Sentetik Veri Anonimleştirme" teknolojisini geliştiren Syntonym, tohum yatırım turunda 390 bin dolar yatırım aldı.

Albaraka Türk'den yapılan açıklamaya göre, Albaraka genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, Albaraka Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, TT Ventures Yöneticileri Muhammed Özhan, Salim Yılmaz, Lima Ventures yöneticileri Ahmet Argun, Tolga Ekren ile ONX Capital Yöneticisi Onur Canlıtepe katıldı.

Apple, Facebook, Tesla gibi teknoloji devlerinin gizlilik (privacy) ihlalleriyle gündemden düşmediği son günlerde, gizlilik ve kullanıcı güvenini teknoloji tasarımının merkezinde konumlamış yüksek teknoloji geliştiricisi Syntonym, bir Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Lima Ventures'ın yanı sıra melek yatırımcılar Duran Cesur ve Onur Canlıtepe'nin de katıldığı turla tohum yatırımını aldı.

Geleneksel anonimleştirme tekniklerinin, kamera ve yüz tanıma teknolojilerinin yaygınlaşma hızı karşısında yetersiz kaldığını gözlemleyen Syntonym, resim ve videolardaki yüzleri, gerçek zamanlı olarak, hiç var olmamış sentetik yüzlerle değiştirerek geri döndürülemez bir şekilde anonimleştiriyor.

Syntonym, Sentetik Veri Anonimleştirme teknolojisinin, geleneksel yönetmenlerin aksine, baş ve bakış pozisyonu, yüz ifadeleri, yaş grubu ve cinsiyet gibi analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçiyor hem de elde edilen verilerin yapay zeka eğitimlerinde ve ileri veri analizlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk'ün girişimci dostu bir kurum olduğunu belirtti.

Utku, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak Türkiye'deki start up ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kurucuları arasında yer aldığımız Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun birçok yenilikçi start up'a yatırım yaptığını görüyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Start up'ların büyümesi ve gelişmesi için böyle çok paydaşlı yapıların çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bu ekosisteme yaptığımız katkıyla daha katma değerli ve yenilikçi ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz."

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise Türk Telekom olarak, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Lima Ventures Yönetici Ortağı Ahmet Argun da, "Kişisel veri gizliliğinin ne kadar önemli olduğunu sürekli hatırladığımız zamanlardan geçiyoruz. Bununla birlikte veriye ulaşmanın, işleyebilmenin ve bu verilerle inovatif sistemler geliştirmenin de ne kadar önemli olduğu çok açık. Syntonym tam bu noktada Sentetik Veri Anonimleştirme teknolojisi ile bireyler için kişisel verilerin korunmasında öncü olurken, teknoloji şirketlerinin de anonimleşmiş veriye erişebilmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.