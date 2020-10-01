Son dakika haberi... Tabanca, tüfek ve kılıçlarla yakalandı - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına aldı. Operasyonda 2 tabanca, 23 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 4 kılıç, 6 tabanca şarjörü, 797 av tüfeği kartuşu ile 657 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 tabanca, 23 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 4 kılıç, 6 tabanca şarjörü, 797 av tüfeği kartuşu ile 657 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Silahlar ile diğer malzemelere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

?Soruşturma sürüyor.