Tablet almak için biriktirdiği 36 lirayı, Azerbaycan'a gönderdi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi İsranur İşleyen (12), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a gönderdi.Erciş ilçesinde yaşayan Selçuklu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Azerbaycan'a destek olmak istediğini ailesine açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan'ı çok sevdiğini anlattı. İsranur mektubunda, kumbarasında bulunan 36 TL'yi bağışlamak istediğini belirtti. Tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur, mektubun üstüne kalp çizip, üzerine Türkiye ve Azerbaycan yazarak, bir zarfın içinde posta yoluyla İlham Aliyev'e gönderdi.

Erciş şeker fabrikasında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Sıddık İşleyen (46) ise, çocuğunun kendisine kumbarasındaki parayı Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlamak istediğini söyleyince çok duygulandığını ifade ederek, "İsranur'un bu duyarlı davranışı bizi çok duygulandırdı. Kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazması, tablet almak için kumbarasında biriken 36 TL'yi bağışlaması, tek millet, 2 devlet olan Azerbaycan'a olan sınırsız desteğimizin bir örneğidir. Haberlerde çatışmaları seyredip böyle bir karar veren çocuğum İsranur, ilk konuyu bana anlattığında çok duygulandım. Kendisine destek olup bu kararına sahip çıktık. Allah oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.