Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor

02.03.2021 19:17
Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor, System.String[]

Son dakika haberler: Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya aldığı Kazakistan ve Afganistan'a yönelik uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya aldığı Kazakistan ve Afganistan'a yönelik uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Genel Müdürü İkram Subhanzade, bölge ülkelerinde ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine, bir sene önce geçici olarak askıya alınan Afganistan ve Kazakistan uçak seferlerinin, Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda ve ülkede salgınla ilgili durumun iyileşmesi nedeniyle yeniden başlatılacağını bildirdi.

10 Mart'tan itibaren başlayacak Duşanbe- Kabil uçak seferlerinin Tacikistan'ın Somon Air ve Afganistan'ın Kam Air hava yolu şirketlerince haftada birer kez yapılacağını ifade eden Subhanzade, seferlerin daha sonra artırılacağını belirtti.

Subhanzade, Duşanbe- Almatı seferlerinin de Somon Air ile Kazakistan'ın Air Astana hava yolu şirketince gerçekleştirileceğini ifade etti.

İkram Subhanzade, yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeleri ve uçuş esnasında sağlık kurallarına uymaları gerektiğini kaydetti.

Tacikistan, ocak ayında da Özbekistan ile uçak seferlerini yeniden başlatmıştı.

Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hasta kalmadı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ocak'tan bu yana ülkede yeni vakaya rastlanmadı.

Toplam 13 bin 308 vakanın tespit edilen Tacikistan'daki hastanelerde şu an Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hasta bulunmuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan, Afganistan, Kazakistan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu Angelina Jolie'ye ait Winston Churchill tablosu 7 milyon sterline alıcı buldu El frenini çekmeden park ettiği traktörün altında kaldı, feci şekilde can verdi Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti Hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı
CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum: Söyleme değil, eyleme bakacağız CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum: Söyleme değil, eyleme bakacağız         
19:32
Beşiktaş'ta mide ağrısı olan Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı Beşiktaş'ta mide ağrısı olan Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı         
18:49
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
17:59
Bahçeli'nin peş peşe çağrılarının ardından Yargıtay'dan HDP'ye inceleme Bahçeli'nin peş peşe çağrılarının ardından Yargıtay'dan HDP'ye inceleme         
17:22
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Yakınını arayıp Yakınını arayıp "Gelin beni alın" diye yardım isteyen adam, oturduğu bankta hayatını kaybetti         
16:33
Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi         
15:58
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı         
14:07
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti         
13:46
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 19:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei