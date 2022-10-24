Tacizci sokak ortasında öldüresiye böyle darp edildi - Son Dakika
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Tacizci sokak ortasında öldüresiye böyle darp edildi

24.10.2022 21:06

Tacizci sokak ortasında öldüresiye böyle darp edildi Adana'da 17 yaşındaki bir kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, sokaktaki kadınlar ve erkekler tarafından öldüresiye darp edildi.

Tacizci sokak ortasında öldüresiye böyle darp edildi

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki bir kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, sokaktaki kadınlar ve erkekler tarafından öldüresiye darp edildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 17 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu. Kızın yardım çığlığı atmasının ardından çevredeki kadınlar ve erkekler yardıma koştu.

Tacizci olduğu iddia edilen kişi kadınlar ve erkekler tarafından öldüresiye darp edildi. Bu anlar anbean cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tacizci sokak ortasında öldüresiye böyle darp edildi - Son Dakika

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