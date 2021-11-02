Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

MÜZİK TUTKUNUYDU

Bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın 2013 yılında YouTube'da kurduğu kanalında paylaştığı videolar ortaya çıktı. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarını gitarı ile Ankara'nın farklı yerlerinde söyleyerek videoya kaydeden Kılıçdoğan, bestelerini aboneleriyle paylaştı. Kılıçdoğan'ın, 'Vazgeçtim Artık Sensizlikten', 'Sen Neredesin', 'Bilemezsin' ve 'Gizemli Sonbahar' isimli besteleri YouTube kanalında yer aldı.