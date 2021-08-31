Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde tadilattaki spor salonu içerisindeki elyaflar tutuştu, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi'ndeki tadilattaki spor salonunun içindeki elyaflar, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.30 sıralarında tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.