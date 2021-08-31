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Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın

31.08.2021 14:24
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bornova ilçesinde tadilattaki spor salonu içerisindeki elyaflar tutuştu, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde tadilattaki spor salonu içerisindeki elyaflar tutuştu, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi'ndeki tadilattaki spor salonunun içindeki elyaflar, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.30 sıralarında tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.


Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın
Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tadilattaki spor salonunda yangın - Son Dakika


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