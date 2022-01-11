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Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI

11.01.2022 14:30

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da TIR şoförlüğünü bırakıp, kurduğu 3 üretim çadırında mantar üreticiliğine başlayan Mehmet Kelen (30), tadını bile bilmediği istiridye mantarından 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı.

BURDUR'da TIR şoförlüğünü bırakıp, kurduğu 3 üretim çadırında mantar üreticiliğine başlayan Mehmet Kelen (30), tadını bile bilmediği istiridye mantarından 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı. 3 ortaklı işletme kuran Kelen, 'Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak' dedi.

Kentte 8 yıldır TIR şoförlüğü yapan Mehmet Kelen, kendi işinin patronu olma hayaliyle araştırma yaptı. Mantar üreticiliğini inceleyip, gittiği bölgelerde üreticilerden bilgi alan Kelen, kentte istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Fikrini paylaştığı yakınlarından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı işletme kurdu. 8 dönüm arazide 2 dönümü kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600 bin lira kazandı. Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere sattı.

'İSTİRİDYE MANTARINI HİÇ BİLMİYORDUM'

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "İstiridye mantarını hiç bilmiyordum. Yemedim bile. Kültür ile istiridye mantarı yetiştiriciliğini araştırdım. Kültür mantarcılığında kompostu kendimiz hazırlayacağımız için zor olduğunu düşündüm. İstiridye mantarı üretimine yöneldim. 3 çadırda üretim yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim çadırı. Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KİLOSU 20-25 LİRADAN SATILIYOR

Kelen, hijyenik ortamda 45 günde ürettikleri yaklaşık 4 ton istiridye mantarını kilogramını 20-25 liradan sattıklarını söyledi. Kelen'in hayalindeki tesisi kurmasında maddi destek sağlayan ortağı Sebahattin Şimşek de bir yıllık süreçte ürettikleri istiridye mantarı ile Burdur'daki tüketimin yüzde 50'sini karşıladıklarını belirtti.

Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI
Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI
Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI
Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI
Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI
Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI

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İstiridye, Araştırma, Mantar, Burdur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TADINI BİLMEDEN ÜRETTİĞİ İSTİRİDYE MANTARINDAN YILDA 600 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika
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