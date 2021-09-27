Dün Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı, olayda 3 çalışanın yaralandığı bildirilmişti. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün ikindi saatlerinde Tahran'ın batısındaki bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralananların son durumuna ilişkin bilgi verildi.

İran 'ın başkenti Tahran 'da dün Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

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