Son dakika haberi | Takipteki kredilerin yapılandırılması esnafı memnun etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Takipteki kredilerin yapılandırılması esnafı memnun etti

Gelen son dakika haberine göre Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanların yapılandırılmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanların yapılandırılmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

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Çelikus, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafa verdiği "kredi yapılandırma müjdesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanların yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten Çelikus, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacağını söyledi.

Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden esnaf ve sanatkarların ciddi şekilde etkilendiğine, "acımasız rekabet şartlarında" varlığını devam ettirmeye çalıştığına işaret ederek, "Gerçek manada esnafın rahatlatılması için işçi, çiftçi, memur ve dar gelirlilerin hayat standartlarının yükseltilmesini bekliyoruz." dedi.

"Çalışmaların hızlandırılmasında fayda var"

Ahi Sandığı'na yönelik çalışmalara da değinen Çelikus, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde zor dönemler geçiren esnafımız için Ahi Sandığı çalışmasının hızlandırılmasında fayda var. Esnafın bu zor günlerinde geçmişimizin değerlerini taşıyan, bugünün de izdüşümü 'Ahi Sandığı'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve esnafımızın faizsiz olarak bu sandıktan istifade etmesi, kalıcı bir çalışma olur. "

Çelikus, söz konusu yapılandırmadan dolayı Bakan Pekcan'a teşekkürleri iletti.

Mahmut Çelikus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:23 Kaynak: AA

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