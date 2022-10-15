Son dakika haberi | Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı

15.10.2022 11:02
Son dakika haberi | Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, yolcu durağına çarptıktan sonra takla attı.

Kocaeli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, yolcu durağına çarptıktan sonra takla attı. Hurdaya dönen ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ve şoför hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEB 321 plakalı Mercedes marka ambulans, sürücüsünün yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki tabelaya çarpan ambulans ardından yolcu durağına çarparak takla attı. Yan yatan ambulans sürüklenerek durabildi. Kaza neticesinde ambulans hurdaya dönerken 2 sağlık çalışanı ve sürücü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen ambulanstan çıkan 3 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı - Son Dakika

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