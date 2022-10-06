Kaza, Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, E.S. isimli kadın sürücü idaresindeki 09 L 0266 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Savrulan araç yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü E.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

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