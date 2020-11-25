Son dakika haberi! Takla atan otomobil sürücüsü öldü

Son dakika haberi... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Cahit Uysal (61), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Cahit Uysal (61), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandı. Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuşadası- Söke Karayolu Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soğucak Mahallesinden Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal yönetimindeki 09 L 9422 plakalı otomobil, rampadan inerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cahit Aksoy'un öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Uysal'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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