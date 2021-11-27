Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkıp taklalar atarak yarım arazisine devrilen otomobilin şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A., idaresindeki 20 BJF 98 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından taklalar atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Sürücü A.S.A., şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kaza sonrası devrilen araç uzun uğraşlar sonrası çekici yardımıyla tarım arazisinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR