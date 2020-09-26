Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Son dakika habere göre - Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi Görgü tanığı yaşananları anlattı Esenyurt'ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

- Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Görgü tanığı yaşananları anlattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Taksi durağına doğru sıkıyorlardı, yaklaşamadık"dedi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Meydan'da bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında yolcu alma verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında pompalı tüfeklerden çıkan saçmalar ile kardeş olan Cengiz Dayanmaz Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk isimli taksiciler ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 vatandaşın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası polis kaçan şüphelileri ararken olayın görgü tanığı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "İçeride oturuyorduk, silah sesleri geldi dışarı çıktığımızda 3 kişi taksi durağına doğru sıkıyordu yaklaşamadık. Bir kişi daha geldi. 2 pompalı tüfek vardı. İnsanlar çoğaldıkça bizde yanlarına gittik baktık ki yaralılar yerdeydi. Saldırgan birisinin kaçtığını gördük genç birisiydi" dedi.

Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Esenyurt, Taksi, Sabah, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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