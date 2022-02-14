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Son dakika haber: Taksicinin 250 liralık taksimetre oyununu polis bozdu - Son Dakika

Son dakika haber: Taksicinin 250 liralık taksimetre oyununu polis bozdu

14.02.2022 14:10
Son dakika haber: Taksicinin 250 liralık taksimetre oyununu polis bozdu

Son dakika gündem haberi... Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksicinin taksimetresinin 250 lira yazdığı görülürken, şoföre 2 bin 19 lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede araçta taksimetreye müdahalede kullanıldığı düşünülen bir tuş bulundu. Taksi detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, durdurulan taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri kontrol edildi. Denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 2 taksi şoförüne 196'şar TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda hem emniyet kemeri takılı olmayan hem de taksimetresi açık olmayan bir taksi şoförüne ise toplam bin 16 lira para cezası kesildi.

TAKSİMETRE OYUNUNU POLİS BOZDU

Denetim noktasında durdurulan bir taksi şoförü Aksaray'dan aldığı yabancı uyruklu turistleri Eminönü'ne getirene kadar 250 lira yazdığı polislerin dikkatinden kaçmadı. Durdurulan taksi şoförü Göksel Zevkler'e taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulanırken, belediye puanı da düşürüldü. Trafikten men edilen taksi, araçtaki bir düğmenin taksimetreye etkisi olup olmadığının belirlenmesi için emniyet otoparkına çekildi. Göksel Zevkler yabancı turistlerin şehir turu yapmak istediğini iddia ederken, turistler ise polis ekiplerine Aksaray'dan Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.

Emniyet kemeri takılı olmayan bir taksi şoförü ise "Yolcu indirdim o arada dalgınlığıma geldi. Muhakkak mecburen emniyet kemeri takılacak. Bir şey yok. Uymazsa yiyeceksin cezayı" dedi.

Denetimde emniyet kemeri takılı olmayan ve taksimetresi açık olmayan Osman Şahin ise, "Emniyet kemeri ben takamıyorum, çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı ben takmıyorum, takamıyorum yani. Durak yolcusu 20 lira zaten" dedi.

"TÜRK YOLCU YABANCI DEĞİL"

Taksimetre açmamasını savunan Şahin, "Türk yolcu yabancı değil. Yakın mesafe diye açmadım. 20 liraya geliyoruz. Abartılacak bir şey yok. Yolcumuz Türk onlarla da konuşabilirsiniz. Herhangi bir fiyat vermiş değilim. Durak yolcusu olduğu için böyle şeylere gerek duymuyoruz. Otellerle çalışıldığı için böyle durumlarda taksimetre açmaya gerek yok. Çünkü gelinen mesafe belli 20 lira. Yolculara da sorabilirsiniz. İsteyip istememek önemli değil, önemli olan otel yolcusu olması biz duraktan gidip hizmet vermişiz. Açmamız gerekiyor da ben açmıyorum 20 lira sonuçta yapacak bir şey yok ceza kesiyorlar" şeklinde konuştu.

(İsmet Aktaş - Furkan Duman/ İHA)

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Eminönü, Aksaray, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Taksicinin 250 liralık taksimetre oyununu polis bozdu - Son Dakika


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