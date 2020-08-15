Son dakika haberi! Taksicinin kapkaç anı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da bir turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hızla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalandı.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Rauf G., iddialara göre cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu. Anında park halinde olan taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun şoförden istedi. Şoför ise vermek yerine gaza basarak hızla kaçtı. Rauf G. ve olay yerine yakın bekçiler taksinin peşinden koştu.

İhbar üzerine olay yerine yakın polisler, taksicinin önünü keserek saniyeler içinde yakaladı. Yaşanılan anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan taksici Sezgin E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - İSTANBUL