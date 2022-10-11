Son dakika haberi | Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi"

11.10.2022 18:21

Son dakika 3. sayfa haberine göre Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi" Beyoğlu'nda arabasına çarpan taksi şoförü tarafından saldırıya uğrayan ve olanları anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva;

Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda arabasına çarpan taksi şoförü tarafından saldırıya uğrayan ve olanları anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva; "Bu tür olayları televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi" dedi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darp etmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, "Sahnemden çıktıktan sonra Ataşehir'deki evime doğru ilerliyordum. Aracıma bir taksi çarptı. Çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etmeye çalıştığı sırada kornaya bastım durması için. Aracından yani taksici küfürler savurarak üstüme doğru yürümeye başladı. Saçımdan tuttu, kör bir noktaya çekerek yüzüme yumruklar atmaya başladı. Çevreden olayı gören kimse müdahale etmedi. En sonunda iki tane genç kız yardıma yetişti. Şu an bütün bedenimde ağrı var. Vücudum darp izleriyle dolu. Dün dışarı çıktığımda ağlayarak geri döndüm. Yaşadığım şoku hala atlatamıyorum. Taksici de güya ben onu darp ettirmişim gibi rapor almış. Bana bunu yapan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İstanbul'da 10 yıldır yaşıyorum başıma ilk defa böyle bir şey geldi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gümüşsuyu, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbaycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi" - Son Dakika
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