Son dakika haberi: TAKSİDE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIK İÇİN SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: TAKSİDE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIK İÇİN SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

28.09.2022 14:22

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde takside sevgilisi olduğu öne sürülen Seyhan Gözer'i (44) tabancayla vurarak öldürüp, emniyete giderek teslim olan Ali Akbaba'nın (50) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde takside sevgilisi olduğu öne sürülen Seyhan Gözer'i (44) tabancayla vurarak öldürüp, emniyete giderek teslim olan Ali Akbaba'nın (50) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Akbaba'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gölcük'te geçen yıl 28 Ekim'de Ali Akbaba, takside tartıştığı Seyhan Gözer'i tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksiciye aracı emniyete sürmesini söyleyen Ali Akbaba, burada polise teslim oldu. Adliyeye sevki sırasında 'Bu bir namus meselesi' diye bağıran Akbaba, tutuklandı.

Ali Akbaba hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ali Akbaba, Seyhan Gözer'in oğlu F.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tarafların savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Akbaba'nın, Seyhan Gözer'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın taksici E.K.'yi silahla tehdit etmesi sebebiyle 5 yıl hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçu nedeniyle 3 yıl hapis olmak üzere toplam 8 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma 2 Kasım'a ertelendi.

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HABER-KAMERA Dinçer AKBİRGEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TAKSİDE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIK İÇİN SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TAKSİDE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIK İÇİN SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ - Son Dakika
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