(Taksim'de otelde yangın - Son Dakika

(Taksim'de otelde yangın
01.12.2020 19:25
TAKSİM'de 6 katlı apart otelin elektrik panolarında yangın çıktı.
TAKSİM'de 6 katlı apart otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Binayı dumanın kaplamasıyla içeride mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 18.30 sıralarında Taksim'de bulunan bir apart otelde çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.
- İstanbul
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