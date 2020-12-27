Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastanede sinir krizi geçirip kafasını duvarlara vurdu - Son Dakika

Taksim'de maske takmadığı için kendisini uyaran polise saldıran Lübnan uyruklu zanlı, hastaneyi de birbirine kattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KAFASINI DUVARLARA VURDU

Taksim'de dün yaşanan olayda Lübnan asıllı Baha H. isimli zanlı, maske takmadığı için kendisini uyaran polise saldırmış ve gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, burada da olay çıkardığı ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren ve kafasını duvarlara vuran zanlı, kameralara yansıdı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı serbest bırakıldı. Zanlı polis tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.